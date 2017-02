Kéio e Flávia visitam Clube de Mães do Bairro Pontes

Vice-prefeito e secretária visitam Clube de Mães do Bairro Pontes

O grupo que mantém e promove atividades do Clube de Mães do Bairro Pontes teve um encontro com o vice-prefeito, Kéio Santos, e com a Secretária de Assistência e Habitação Social, Flávia Machado, durante a semana. O objetivo foi buscar apoio para novas ações da entidade que auxilia famílias carentes.

A proposta da equipe é realizar atividades que envolvam as mulheres do bairro como cursos, venda de pães, biscoitos e outras variedade que ajudem na arrecadação de recursos. Uma feira de produtos já começou a ser organizada e deve ocorrer em março deste ano.

Na última terça-feira, 14, Kéio e Flávia visitaram a Receita Federal, em Santa Maria, para solicitar a destinação de materiais como tecidos, roupas e outros produtos oriundos de apreensões. O objetivo é utilizar o material tanto nas atividades do Clube de Mães quanto em outras associações do município.