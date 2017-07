La Máquina faz partida decisiva no sábado (29) à noite

A classificação ainda não esta garantida e a equipe do La Máquina Casual precisa do apoio da torcida durante o penúltimo jogo pelo Campeonato Gaúcho de Futsal – Série Bronze. Com ainda seis pontos para disputar, contra seis e nove dos adversários diretos (USFM e Palmeiras), a equipe sepeense entra em quadra no sábado (29), contra a equipe do Serade de São Borja. A partida esta marcada para as 20 horas, no ginásio municipal de São Sepé.

Com 12 pontos, a equipe sepeense precisa das duas vitórias e torcer por um tropeço dos adversários. Segundo o técnico Humberto Stodutto, a classificação ainda é difícil, mas os jogadores não vão desistir. “Sabemos das dificuldades e vamos lutar até o último jogo. Temos mais duas partidas contra três dos adversários, mas faremos de tudo para sair com as duas vitórias” ressalta.

A equipe sepeense realizou diversos treinos nos últimos dias. “A expectativa é a melhor possível, pois temos treinado exaustivamente e os jogadores estão confiantes para mais uma vitória” conta o técnico.

Hoje, as equipes da UFSM com 13 pontos e Palmeiras com 11 são os adversários diretos do La Máquina Casual e têm suas partidas finais em casa – fator extra para os adversários. A equipe da UFSM folga neste sábado, após, joga duas partidas em casa. Já o time do Palmeiras de São Gabriel, recebe hoje o União de Santa Maria, após, enfrenta o Serade em São Borja e finaliza jogando em casa contra ACF de Caçapava do Sul.

“Temos chances reais e vamos à busca da classificação. Estamos em sétimo colocado, dentro da zona de classificação. Sabemos que não será fácil, mas não vamos desistir. Os adversários têm um fator extra de jogarem em casa as suas partidas, mas nós temos a motivação de quem nos apóia”, finaliza Humberto.