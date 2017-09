Ladrão de galinha agora é preso com leitão roubado

Na tarde desta quarta-feira (06), a guarnição da Brigada Militar, composta pelos soldados Moreira e Fão, abordou em via pública, no bairro São Francisco, Paulo Roberto Charão Rodrigues, vulgo “Tio Bica” , portando um saco com um leitão dentro.

Questionado sobre a origem do animal, o individuo informou que havia furtado de uma chácara próxima ao local da abordagem. Feito contato com o proprietário, Élvio Vasconcelos de Oliveira, que reconheceu o animal, ambas as partes foram conduzidas para a delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD.

Tio Bica já foi preso por diversas vezes por crimes semelhantes. Em maio deste ano, ele foi preso após praticar furto em uma propriedade rural localizada no Corredor do Calixto. Segundo informações na época, proprietário da chácara deteve trancado dentro de um galpão até a chegada da Brigada Militar. Com ele foi encontrado um saco com 12 galinhas dentro.