Ladrão é preso após furtar cabos de extensão elétrica

Um ladrão identificado como Everton Ferreira da Silva foi preso na noite de sábado, 08 após furtar cabos de extensão elétrica da residência do agente penintenciário Luís Carlos da Silva.

De acordo com a polícia o furto ocorreu na na Rua Brasiliano Teixeira de Bitencourt, no bairro Pontes por volta das 18h20.

A BM através da guarnição composta pelos militares Rogério Borba e Szalanske prestou apoio a vítima. O indivíduo foi encaminhado ao Hospital para AECD e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia a qual homologou o flagrante e o mesmo será encaminhado ao presídio de São Sepé.