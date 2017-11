Ladrão é preso com objetos furtados

No final da manhã de hoje, 05, domingo, por volta das 11 horas a Brigada Militar foi acionada para prender dois suspeitos de furto. De acordo com relato da vítima, Silvia Regina Fraga, ela estacionou seu automóvel, um Uno branco, em frente a casa de parentes na rua Tuiuti. Enquanto conversava com eles em frente da casa, duas pessoas aproveitaram o vidro aberto e roubaram sua bolsa. Um vizinho que viu a ação deu o alerta e seu pai e um amigo foram ao encalço dos bandidos. Em frente a Escola Leonardo Kurtz eles foram alcançados e imobilizados, sendo então chamado a Brigada Militar para atender a ocorrência.

Para espanto dos policiais um dos suspeitos era José Sérgio da Silva Reis, conhecido como “Sassá” que havia sido detido no início da semana.

Os dois suspeitos, Sassá e um menor de idade com iniciais L.R., de 15 anos, foram conduzidos a Delegacia de Polícia onde o menor foi assistido pelo Conselho Tutelar.

Os objetos furtados da bolsa, uma moedeira, R$ 200,00 e documentos, foram encontrados em poder de Sassá.

A ocorrência foi atendida pelo Sgt Acosta e Sd Rogério.

Fotos: Roberto John