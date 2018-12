Lar do Idoso ganhará energia solar

Foi assinado na manhã desta sexta-feira, 21, nas dependências do “Lar do Idoso São Vicente de Paulo”, contrato de prestação de serviços, projeto, fornecimento de equipamentos e instalação de microgeração distribuidora fotovoltaica, com a empresa Poliwatt Energias Renováveis.

Estiveram presentes representantes da empresa Poliwatt, do Lar do Idoso e da Comissão Organizadora da Loja Maçônica Paz e Labor, com apoio da Loja Harmonia nº 64.

Com investimento inicial estimado em R$ 68.000,00, reduzido para R$ 65.000,00, o projeto irá proporcionar uma redução de 90% dos gastos de energia elétrica, gerando uma economia em torno de R$ 2.600,00 mês, deixando a conta atual de R$ 2.800,00 próxima de R$ 200,00. Como a duração estimada do equipamento a ser instalado é de 25 anos, o Lar do Idoso economizará neste período R$ 756.000,00.

Para gerir as despesas de administração do Lar do Idoso a administração conta com receita advinda dos abrigados, o que não é suficiente e, de doações da comunidade, enfrentando sérias dificuldades para pagamento de funcionários, alimentação, remédios. fraldas, água, luz, etc. E buscando diminuir estas despesas, surgiu a intenção de um grupo de voluntários da comunidade em instalar energia solar no Lar do Idoso, através de células fotovoltaicas, vindo a diminuir consideravelmente os custos mensais com energia elétrica.

A administração agradece a comunidade solidária sepeense, especialmente as pessoas ligadas ao agronegócios, empresários e pessoas físicas em geral, que tornaram possível a realização deste projeto que terá reflexos muito positivo na qualidade de vida dos abrigados na instituição.