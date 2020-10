Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 é protocolada na Câmara

O projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2021 já está na Câmara para análise dos Vereadores e da Comunidade Sepeense. O PL foi protocolado na Casa na última sexta-feira (02), pelo secretário de finanças Jonas Lopes.

A LDO tem a finalidade de orientar a elaboração dos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimento do Município, compreendendo as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e a orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021.

Na Câmara o processo de tramitação inicia com a apresentação em plenário, momento em que o Legislativo informa e apresenta que a proposta tramita na Casa, para conhecimento de toda a comunidade. Em seguida é encaminhado ao setor jurídico que deverá emitir orientação. Posterior segue para tramitação nas Comissões Permanentes da Casa.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias pode ser acessada através do link https://sapl.saosepe.rs.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2020/3411/pl_046-2020_000848.pdf