Leilão Tropas de Peso fatura R$ 600 mil em São Sepé

Touro TE 467 Hundred foi comercializado por R$22,8 mil – Foto: Robel Bello Tolio

O Leilão Tropas de Peso teve faturamento total de R$ 600 mil com a comercialização de exemplares de diferentes raças bovinas. A raça Angus registrou venda de R$ 409 mil com a comercialização de 39 animais. Promovido pela cabanha Tolio’s Farm, de Formigueiro (RS), o remate teve como destaque a venda do touro TE 467 Hundred. O reprodutor Red Angus foi arrematado por R$ 22.800,00. O pregão ocorreu no dia 11/9, em São Sepé (RS).

Segundo o diretor técnico da cabanha Tolio’s Farm, Robel Bello Tolio, embora não tenha sido vendida toda a oferta de 52 animais, o resultado foi satisfatório para esta época de pandemia. Tolio destacou a boa média alcançada com os machos.

O leilão da propriedade de Eltair Tolio garantiu média de R$ 11.830,00 para touros Angus PO e de R$ 10.134,00 para touros PC. As vacas PO registraram média de R$ 12.800,00 e as vaquilhonas de R$ 6.080,00.

Fonte: https://revistanews.com.br/