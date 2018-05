Lixo orgânico já se acumula nas ruas de São Sepé

Sem previsão exata de retorno dos serviços de recolhimento, o lixo orgânico produzido em casas e empresas de São Sepé começa aos poucos a se acumular nas ruas. O Centro da cidade foi a última região a receber a coleta, na última sexta-feira, 25. Além da carência no serviço devido à impossibilidade de acesso dos caminhões, a falta de educação e cidadania também já começa a incomodar alguns moradores.

Em algumas regiões há relatos de pessoas que estão vindo de outros bairros para depositar o lixo em locais que possuem lixeiras maiores. Com a ação, há pontos da cidade com dejetos espalhados e mau cheiro. De acordo com a Engesa – terceirizada que realiza o serviço – a expectativa é de que na segunda-feira os caminhões consigam transpor o bloqueio em Santa Maria para fazer o depósito do material e retornar ao município. O objetivo, no entanto, não pode ser confirmado.

A orientação é que as pessoas procurem armazenar de forma adequada os resíduos em sacos bem vedados ou caixas. Além disso, parte do lixo orgânico produzido também pode ser destinado para adubo.