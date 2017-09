Uma loja de importados, localizada na rua Plácido Gonçalves, foi arrombada nesta madrugada. O proprietário do estabelecimento informou que sua funcionária ao chegar hoje pela manhã para abrir a loja, deparou-se com a mesma arrombada. De acordo com o boletim de ocorrência foram levados vários objetos, totalizando um prejuízo em torno de R$ 1.500,00. A Brigada Militar irá analisar as câmeras de segurança para identificar quem praticou o delito.