Lucas Cirolini lança Revista Plazza

Em meio a necessidade de se reinventar durante a quarentena, um projeto do jovem Lucas Cirolini, já começa a ganhar espaço em São Sepé. O jornalista, que sempre escolheu sua cidade natal para explorar sua criatividade, lançou na sexta-feira, dia 04 a Revista Plazza, um novo ponto de encontro para o sepeense.

A circulação na cidade começou após um simbólico brunch na área externa do Gato na Brasa, das 10h às 11h, com a entrega dos primeiros exemplares aos empresários parceiros. O evento respeitou todas as exigências sanitárias no combate ao coronavírus.

O objetivo do novo meio de comunicação é trazer para perto da população o potencial e qualidade das empresas da cidade com conteúdo diferenciado junto de reportagens especiais, histórias de personalidades, e também, contará com time de colunistas pensados especialmente para tornar seu dia mais agradável.

“O grande desafio de dar o pontapé inicial em uma revista com empresas anunciantes locais, mostra a força que São Sepé possui economicamente. O resultado inicial é muito gratificante, com essa primeira acolhida que tivemos junto as empresas parceiras”, salienta Lucas.

A partir de sexta, 04, a equipe da revista vai trazer mensalmente conteúdos interessantes e informativos, criados pelas empresas da cidade, na promoção de seus produtos e serviços. Se somarão a informações de moda, saúde, estética, cuidados com sua casa, energia sustentável, entre outros. Saberão o que de melhor acontece na cidade, dentre novidades culturais, econômicas, políticas e de utilidade pública em geral.

A Revista está disponível para venda individual e para planos de assinaturas, que funciona junto ao Estúdio Maria, na esquina da Antão Farias com Percival Brenner, no centro da cidade. A equipe convida os sepeenses a criar e viver um novo comportamento.

Instagram : https://www.instagram.com/revistaplazza/