Luis Garcia assume coordenadoria de turismo da AM Centro

O presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Luís Garcia, é o novo coordenador de turismo da AM Centro. A entidade representa 33 municípios da região.

A posse aconteceu na presença de secretários e dirigentes municipais de cultura e turismo dos municípios, no dia 27 de abril. Junto de Garcia, a entidade terá como vice-coordenadora Mariana Binato de Souza, de São Pedro do Sul. André Farias, de Santa Maria, na coordenação de turismo e Vanessa Baccin, de Faxinal do Soturno, na vice-coordenação, completam a equipe.

Garcia destacou o reconhecimento dado pelos colegas e enfatizou novas ações. “Fico feliz com a indicação do meu nome pelos demais colegas dirigentes culturais da região, tudo isso é fruto do trabalho que a nossa equipe vem desenvolvendo na Fundação Cultural. Nossa ideia é projetar ainda mais os movimentos culturais da nossa cidade em eventos regionais”.

A próxima reunião dos dirigentes de cultura e turismo será no mês de junho em Mata.

