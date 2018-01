Luto no tradicionalismo

Morre aos 78, o tradicionalista Araci Campos da Rosa, integrante do CTG Coxilha dos Índios de Vila Block. Araci sofreu um acidente com seu cavalo, na tarde de quarta-feita, 03, em frente a residência onde morava no Bairro Kurtz- São Sepé. Segundo depoimento de familiares, o cavalo se assustou e pulou, derrubando o cavaleiro e caindo por cima do mesmo, Araci foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer. Na manha deste sábado 06, amigos e integrantes do CTG Coxilha Verde prestaram homenagens , à cavalo, ao companheiro, a iniciativa partiu do patrão da entidade , Nataniel Campos Pereira que é irmão do tradicionalista falecido. Os atos fúnebres estão acontecendo na capela do cemitério municipal e o sepultamento será no final da tarde deste sábado.“ Perdi, não só o meu irmão, mas um parceiro, um homem correto e honrado e que amava a cultura gaúcha” lamentou o patrão .