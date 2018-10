Madrugada registra capotamento e morte

Um acidente próximo ao viaduto de entrada da cidade, por volta das 00h30 da madrugada de hoje, domingo, 14, resultou no capotamento do VW Gol, de placas HVY 4012 da cidade de Vera Cruz.

No automóvel estariam duas pessoas, sendo que o motorista não foi localizado no local do acidente. Já a passageira ficou presa às ferragens e após ser atendida pelo resgate foi encaminha ao Hospital Santo Antônio.

Logo após o atendimento da ocorrência, a Brigada Militar recebeu um telefonema informando que havia uma pessoa no interior do Parque Ambiental Galeno Santos Motta.Ao chegar ao local, a Brigada Militar constatou que o homem estava morto e o identificou, como sendo Rodrigo Magalhães e que o mesmo era o motorista, até então não localizado, do acidente anterior. As causas de ambos os fatos serão investigadas.