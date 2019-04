Mais um caso de vandalismo no Cemitério Municipal

Na tarde deste domingo uma família de São Sepé encontrou, mais uma vez, a capela da família arrombada no Cemitério Municipal de São Sepé. Segundo Salete Aires da Silva, a capela da família já tinha sido arrombada no ano passado, e, após esse fato, a porta foi trocada e gradeada. As medidas não impediram os vândalos de atuarem novamente. Desta vez foi utilizada uma cruz de outra capela para arrombar a porta.

Na capela haviam vasos de flores, portas retratos, imagens de santos, inclusive uma santa de bronze. Todos os pertencentes foram roubados.

Além do vandalismo no Cemitério Municipal, Salete informou que recentemente uma outra capela construída as margens da BR392 precisou ser totalmente refeita após vândalos atearem fogo e destruírem o memorial.

Em entrevista ao jornal A Fonte, conta que não sabe se segue reformando as capelas, pois não sabe quanto tempo irá durar até os vândalos aparecem novamente.

A família informou que entrou em contato com a polícia e será registrado um Boletim de Ocorrência na segunda-feira.