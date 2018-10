Em nota, a Brigada Militar informou que a guarnição de serviço composta pelo Sgt Oliveira e Sd Rogério em patrulhamento deslocaram até o Super Mercado Cotrisel, onde efetuaram a abordagem e prisão do elemento Orlando Aires da Silva pelo furto de objetos do interior do super mercado. O elemento é um ex presidiário, com vasta ficha criminal, fora conduzido para a DP local e efetuado o flagrante delito e após encaminhado para o Presídio Estadual de São Sepé.

(Fotos: Divulgação)