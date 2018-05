Manifestação bloqueia momentaneamente a BR 290

No trecho da BR-290 que passa em Vila Nova do Sul, empresários do comércio local e entidades realizaram, nesta sexta feira, por volta das 14 horas, um ato em apoio ao levante dos caminhoneiros. A comunidade se colocou entre os dois postos de gasolina às margens da rodovia. Os caminhoneiros estão parando os poucos caminhões que deixaram outros pontos de bloqueio e solicitando a adesão dos colegas. “Mesmo não tendo mais combustível na cidade, somos solidários aos caminhoneiros, espero que eles continuem e, que saibam que tem um Brasil inteiro acreditando mais neles do que no governo” declarou um morador local.

Os caminhoneiros de São Sepé estão mantendo o movimento e solicitando que colegas de outras localidades que ali estão que continuem parados, “Ceder a ameaças e chantagens é uma covardia, que a nós motoristas do Brasil, não cabe, pois é preciso muita força de vontade e muita coragem para trafegar nas estradas deste país, onde o que manda é a corrupção.” declarou um dos manifestantes. A rodovia não está sendo bloqueada em respeito ao comunicado divulgado pela Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) através de seu presidente José da Fonseca Lopes, que além da solicitação pelo não bloqueio das rodovias também solicitou que as manifestações sejam pacíficas e que não sejam interrompidas.