Mano Lima fará show em São Sepé em novembro

A Semana da Cultura de São Sepé está repleta de atrações artísticas e culturais, com espetáculo de dança, teatro, exposições de fotos, feira do livro e shows musicais.

A organização é da Fundação Cultural, Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal. Show com talentos da terra e músicos de renome da música gaúcha estão entre as atrações.

O destaque fica por conta do show comemorativo aos 70 anos da Arrozeira Sepeense, que tem a produção da CMP produções e foi incluído como presente para os sepeenes, na programação da Semana da Cultura.

O Show com Mano Lima será no dia 9 de novembro, às 21h30, na Praça das Mercês, em frente ao Centro Cultural. A programação da noite abre com o show Bem Gaúcha da cantora e apresentadora do Galpão Crioulo da RBS TV, Analise Severo, show de responsabilidade da Fundação Cultural e Prefeitura Municipal.

No domingo, a Fundação Cultural está organizando show Pop/Rock, Sertanejo Universitário e Danças com os Grupos Caami e Tio Mino, que vão representar o município na final do ENART.

Fonte: Jornal do Garcia.