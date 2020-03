Marchezan confirma primeira morte por coronavírus em Porto Alegre

Mulher deu entrada na UTI na segunda-feira em estado grave.

O prefeito Nelson Marchezan anunciou, na madrugada desta quarta-feira (25), a primeira morte por coronavírus em Porto Alegre. A vítima, uma mulher de 91 anos, estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Moinhos de Vento. Ela deu entrada na segunda-feira (23), já em estado grave, e morreu na noite de terça (24).

“Lamentamos muito, esperamos que nossas medidas possam evitar que isso seja uma constante em nossa cidade”, escreveu Marchezan no Twitter. “Mas precisamos de todos. Isso não é uma questão jurídica, ideológica. É uma questão fática e de saúde”, completou.

Marchezan também disse que Porto Alegre tem oito pacientes com coronavírus internados em UTIs. Outros 26 com suspeita da doença também seguem em tratamento intensivo.

O prefeito contou que a gravidade do avanço da doença não é mais contabilizada pelo número de infectados em contaminação comunitária, mas pelo número de pacientes hospitalizados por causa do vírus.

Fonte: Zero Hora