“Marcinho” é recapturado pela polícia

Um efetivo de 8 policiais da Brigada Militar, sendo 4 policiais do POE, um sgt de Formigueiro e outro de Santa Maria, e dois da polícia civil, realizaram esta tarde a prisão de Márcio Vieira Mariano, conhecido como “Marcinho”, 31 anos.

De acordo com relato dos policiais, eles estavam monitorando as ações de Marcinho durante todo o dia de hoje, e por volta das 15 horas um grupo de policiais ficou ao lado do muro da Cancha de Bocha e outro grupo no mato, embaixo da ponte sobre o Rio São Sepé, no bairro Cristo Rei. Quando por volta das 16 horas, Marcinho veio pela ponte e ao entrar no bairro Cristo Rei percebeu a presença de policiais e tentou fugir, retornando em direção à ponte pelo mato, quando neste momento o grupo que estava na espera o abordou efetuando a prisão.

Marcinho estava foragido do presídio de São Sepé desde o dia 26 de outubro de 2017 quando pulou o muro e escapou.

No momento da prisão o suspeito possuía em seu poder 7 pedras de crack, uma adaga além de outros pertences, dentro de uma mochila que estava carregando consigo.

Márcio tem uma extensa ficha criminal, que contém homicídio, roubo, tráfico de drogas e furto. e estava atualmente aterrorizando o interior do município e região.

Marcinho será recolhido novamente ao presídio de São Sepé, pois contra si existe um Mandado de Prisão.

Fotos: Roberto John