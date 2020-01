Maria Silveira assume a presidência da Câmara de Vereadores

Após 25 anos, uma mulher comandará a presidência da Câmara de Vereadores. Desde o ano de 1995 a Casa Legislativa não era presidida por uma mulher.

Em solenidade na Câmara de Vereador de São Sepé, tomou posse como presidente do Legislativo a vereadora Maria Ecilda Braga da Silveira (PP). O ato ocorreu no Plenário Gaspar Martins nesta quinta-feira, dia 02 de janeiro, com a presença dos vereadores, funcionários, familiares, amigos e autoridades presentes.

Além da Presidente, a nova Mesa tem como vice-presidente o vereador Renato Pilar de Rosso (PP); secretário, vereador Paulo Getúlio Domingues Nunes (PSB); 2º vice-presidente, vereador Elcio Aires Teixeira (MDB) e 2º secretário, vereador Gilvane Bandeira Moreira (PP).

Durante a posse os vereadores presentes deram as boas-vindas à presidente e se colocaram à disposição para melhor trabalhar em prol da comunidade. Já o prefeito Leocarlos Girardello parabenizou a Presidente e falou do bom andamento entre os Poderes Legislativo e Executivo. “Parabenizou a nova Presidente e desejo muito sucesso nesta caminhada que não é fácil, mas quando se faz para o bem do povo, se torna gratificante”, observou Leocarlos Girardello.

A presidente agradeceu a presença de todos e exaltou a confiança colocada em seu nome para ocupar o cargo de Presidente. “Gostaria de exaltar a minha gratidão aos meus colegas de Vereança pela confiança a mim depositada e também a minha família por me apoiar em todos os momentos. Quero que essa posse simbolize a materialização de um desejo que se tornou possível no dia 2 de outubro de 2016, quando 686 eleitores me garantiram o direito de legislar, representando-os e defendendo seus direitos.”, ressaltou Maria Silveira.

A Presidente ainda lembrou-se da caminhada junto à comunidade durante os últimos anos. “Nesta caminhada, junto à comunidade, tivemos momentos de reflexão sobre vários desejos e necessidades a serem atingidos. E procuramos da melhor maneira possível atender a cada cidadão e cidadã dentro das nossas competências e responsabilidades. E agora, como Presidente desta casa continuarei em um trabalho sério, comprometido com a busca de melhorias para a minha comunidade.”, ressalta.

Ainda durante o ato, foi dada a posse aos vereadores membros das Comissões Permanentes e da Comissão de Ética Parlamentar. Participaram da transferência de cargo os vereadores e ex-presidente Paulo Nunes, Zilca Camargo, Renato Rosso, Eto Vargas, Tavinho Gazen, Elcio Teixeira, Lauro Ouriques, Humberto Stoduto e Gilvane Moreira.

A presidente Maria Silveira contara com o trabalho do advogado Bento Martins junto a assessoria jurídica e com a jornalista Anderson Vargas na assessoria de imprensa. Além da equipe de trabalho que já esta dentro do quadro de funcionários do Legislativo.

Comissões Permanentes – 2020

Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento

Presidente: Elcio Aires Teixeira – MDB

Relator: Werther Vargas Filho – PP

Secretário: Renato Pilar de Rosso – PP

Comissão de Educação e Cultura

Presidente: Paulo Getúlio Domingues Nunes – PSB

Relatora: Zilca Figueiredo de Camargo – PDT

Secretario: Humberto Pires Stoduto – PP

Comissão de Saúde e Assistência Social

Presidente: Werther Vargas Filho – PP

Relator: Lauro Ouriques – PPS

Secretária: Zilca Figueiredo de Camargo – PDT

Comissão de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Defesa Do Consumidor

Presidente: Gilvane Bandeira Moreira – PP

Relator: Lauro Ouriques – PPS

Secretário: Luiz Otávio Picada Gazen – PDT

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Luiz Otávio Picada Gazen – PDT

Relator: Renato Pilar de Rosso – PP

Secretário: Elcio Aires Teixeira – MDB

Comissão de Ética Parlamentar

Presidente: Antônio Carlos Araújo Pinto – MDB

Relator: Gilvane Bandeira Moreira – PP

Secretário: Paulo Getúlio Domingues Nunes – PSB