Maria Silveira conquista emenda de R$ 100 mil para São Sepé

A Secretaria de Saúde de São Sepé está sendo contemplada com mais uma emenda parlamentar de autoria do deputado federal Afonso Hamm, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender a saúde pública do município. A confirmação do pagamento por parte do Ministério da Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, foi repassada pelo parlamentar a vereadora Maria Silveira (PP). O montante foi indicado por Hamm, no orçamento de 2020, junto à Bancada Gaúcha.

Os recursos serão liberados para o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura e devem ser usado para melhoria da oferta de Atenção Básica por meio da aquisição de insumos e produtos, custeio de intervenções médicas, contratação de profissionais de saúde, entre outras benfeitorias na rede pública de saúde, com foco na assistência ao cidadão e da prevenção ao Coronavírus no município, em especial nos atendimentos de pacientes.

Maria Silveira ressaltou durante a Sessão Ordinária de terça-feira (14), a importância desta emenda para o município de São Sepé. “Eu e o vereador Gilvane Moreira viemos trabalhando junto ao deputado Afonso Hamm para conquistar emendas parlamentares para o nosso município. Eu com conquistas para a área da saúde e o vereador Gilvane para a área rural”, ressaltou. Maria conta que o trabalho junto ao gabinete do Deputado Federal iniciou no mês de março, e somente agora conquistou a liberação deste valor para a área da saúde. “Ao encontrar o Deputado na cidade de Vila Nova do Sul, manifestei a minha intenção em contribuir com a saúde do município e ele prontamente acatou o nosso pedido enviando este recurso”, lembrou Maria Silveira.

A expectativa é que o valor seja liberado já na próxima semana.