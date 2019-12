Maria Silveira é eleita presidente da Câmara de Vereadores

Por unanimidade, os vereadores elegeram Maria Ecilda Braga da Silveira (PP), para a presidência da Câmara em 2020. A eleição foi definida através de um acordo entre os parlamentares ainda em 2017, no qual se manteve pelos quatro anos e que definiu a mesa diretora pluripartidária. Com isto, o vice-presidente será Renato Rosso (PP), 2º vice-presidente, Élcio Teixeira (MDB), 1º secretário, Paulo Nunes (PSB) e o 2º secretário, Gilvane Moreira (PP).

Antes mesmo da eleição, os vereadores já saudavam Maria Silveira. “Desejamos a colega que faça um excelente trabalho, voltado sempre para a nossa comunidade”, destacou Renato Rosso, presidente do Partido Progressista.

Em seu primeiro discurso após a eleição, Maria Silveira falou sobre seus objetivos para 2020. “Minha meta é dar continuidade num trabalho sério, comprometido e com transparência para nossa comunidade, em parceria com o Executivo, lutando sempre pelos direitos das pessoas, representado cada um com dignidade e ética.”, disse. Maria agradeceu aos colegas pela confiança em liderá-los no próximo ano. “Agradecer aos colegas, funcionários, estagiários que não mediram esforços para nos atender ao decorrer do ano. A Câmara Municipal vem trabalhando em união perante a um acordo feito lá em 2017 da bancada Progressista juntamente com o Vereador Paulo Nunes, e que se manteve até agora com o meu nome para Presidência em 2020”.

Maria ainda lembrou a nobreza do vereador Paulo Nunes em manter o acordo firmado. “Embora o vereador Paulo Nunes tenha sido procurado para fazer parte de uma segunda chapa, à qual disse que não romperia o acordo feito, por isso aproveito para parabenizar o colega Paulo Nunes, que mostrou que têm ética e palavra, mantendo-se firme no acordo firmado” ressalta Maria.

Desde 1995 a Câmara de Vereadores não era presidida por uma mulher. A ex vereadora Odeci Saldanha foi a ultima presidente mulher a comandar o Legislativo. “Há 25 anos a Câmara não tinha uma mulher na presidência, na qual me sinto orgulhosa e feliz em pode representar as mulheres sepeenses. Meu lema de campanha transparência e acolhimento e é assim que vai ser, acolhendo a todos que na Casa chegarem buscando apoio juntamente com meus colegas da Mesa Diretora. Juntos nós tornamos fortes”, finaliza.

Os parlamentares optaram por não realizar o pleito das comissões permanentes da Casa e da comissão temporária de ética parlamentar, esperando para fazer a escolha no inicio do próximo ano.