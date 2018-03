Mateada show na Praça das Mercês encerrou Semana da Mulher 2018

Um evento pensado para a família sepeense que pode curtir o domingo da melhor forma: chimarrão, pipoca, música e diversão. Foi assim que dezenas de pessoas aproveitaram a tarde de ontem, 11, durante a mateada show que encerrou a programação da Semana da Mulher 2018, organizada pela Câmara de Vereadores em parceria com a Prefeitura Municipal e Fundação Cultural.

Entre as atrações, duas apresentações musicais: as bandas Dona Sanfona e Simfolia cantaram e empolgaram o público presente. Também foi oferecido erva-mate, água quente e foram distribuídos sacos de pipoca durante a tarde.

Para as mulheres que participaram da mateada, as servidoras da Câmara entregaram rosas vermelhas, como forma de homenagem a elas. Para as crianças, teve o espaço destinado aos brinquedos infláveis e cama elástica.

O Brique das Mercês participou expondo os trabalhos artesanais que foram comercializados durante a tarde.

Para o presidente Janir Machado (PP), o evento foi um sucesso. “Fechamos com chave de ouro nossa programação, tivemos a sessão solene com nossas homenageadas, torneio de bocha e futsal e a mateada que todos puderam se divertir e participar”, destacou o vereador.

Durante a tarde, foram entregues as premiações dos trios vencedores do torneio de bocha feminino, disputado no CTG Os Maragatos. “Vamos sempre pensar na comunidade, queremos trabalhar em prol de todos”, finalizou o presidente da Câmara.

Fotos: Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de São Sepé.