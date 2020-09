MDB de Formigueiro confirma Jocelvio Cardoso e Gilson Severo para a majoritária

Na tarde de sábado, dia 12, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Formigueiro realizou a convenção municipal para deliberar sobre questões relacionadas ao pleito de novembro.

O evento aconteceu na Sede da Capela Mãe Rainha e todas as normas de prevenção ao coronavírus foram atendidas. Participaram praticamente apenas os convencionais e a mesa de trabalho, além de obedecer o limite de 30% da capacidade do local.

Para a eleição majoritária, foi oficializada a pré-candidatura a reeleição do atual prefeito Jocelvio Gonçalves Cardoso (Xirú), junto com o pré-candidato a vice Gilson Murilo Belmiro Severo.

Já na proporcional, o MDB oficializou quatorze pré candidatos a vereador:

Cristiano Cassol,

Frank Bordignon,

José Cardoso de Souza,

Mateus Ruviaro

– Dara Rittes Machado, Ibelsa Ribeiro Concari,

Gustavo Silva de Oliveira,

Idélio Foletto,

Dalva Machado Renck,

João Antônio Machado,

Janine Zinn,

Pablo Garcia Milani,

Medianeira Corrêa e

Jaime Lorentz.