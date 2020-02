MDB gaúcho homenageia os 90 anos de Pedro Simon

A emoção marcou a celebração em homenagem aos 90 anos de Pedro Simon na manhã deste sábado, 1º de fevereiro, em Capão da Canoa. Ele e a família foram recepcionados por um expressivo número de jovens, o que reforça que suas bandeiras continuam vivas e servem de inspiração para as novas gerações. Recebido com festa, com direito a malabaristas, o “guerreiro do povo brasileiro” foi aclamado e aplaudido de pé por cerca de mil convidados. O evento foi promovido pelo MDB gaúcho com apoio da Fundação Ulysses Guimarães e ocorreu no clube do Estádio Mariscão. Ao som da Banda ONG Sol Maior, de Porto Alegre, Simon percorreu a exposição de fotos “Pedro Simon, uma trajetória de lutas”. Revivendo 15 momentos importantes da sua trajetória, o ex-senador pôde lembrar os amigos, os companheiros e as lutas que travou ao longo dos seus 90 anos, mais de 60 deles dedicados à vida pública. O ex-senador subiu ao palco ao lado da família e foi homenageado com a música “Pra não dizer que não falei de flores”, de Geraldo Vandré, que marcou os anos de chumbo. Interpretada por Isabela Fogaça, a canção abriu a série de homenagens.

Simon e MDB: uma história que se completa

“Tua vida, Simon, é um longo passado que desenha o caminho do futuro”. Assim, reconhecendo a trajetória política de Pedro Simon ao mesmo tempo em que projeta os próximos passos do partido, o presidente do MDB gaúcho, deputado Alceu Moreira, resumiu a importância do ex-senador para o Rio Grande do Sul e para o Brasil.

“Quem quiser saber o quanto foi importante esse instrumento político-democrático chamado MDB, basta ler os passos da caminhada de Pedro Simon. Ele deu a identidade, o tom da conversa, foi a voz fantástica da Constituinte. Simon faz pelo convencimento”, relembrou o presidente estadual.

Em seguida, o presidente do MDB Nacional, deputado Baleia Rossi (SP), afirmou que iria se referir a Pedro Simon pelo nome e não por algum cargo que tenha ocupado ao longo da vida pública, porque, segundo o emedebista, “qualquer título tem muito menos força do que o seu nome, a sua trajetória, os exemplos que o senhor (Simon) deixa para as futuras gerações”, reconheceu Baleia.

Presente desde o início do ato, o líder nacional do MDB assistiu da primeira fileira os painéis que recontaram a história de Simon. “Teve coragem quando era preciso, teve a moderação, a calma e a sensatez quando necessário. O senhor teve uma vida de exemplo, de ética e de honestidade que falta tanto a nossa política atual”, pontuou o presidente.

Na sequência, foi exibido documentário idealizado pelo núcleo de Cultura do MDB-RS, com texto de Dilan Camargo e roteiro de Paulo Leônidas.

Outro momento de intensa comoção foi a lembrança a Ibsen Pinheiro, falecido há poucos dias, e que foi conduzido ao MDB pelas mãos de Simon. Ao apontar uma cadeira vazia, a qual estava reservada a ele, o presidente da legenda, deputado Alceu Moreira, emocionou os presentes ao falar do amigo:

“Um homem chamado saudade, abraço, carinho. Alguém que expressava um texto de um livro em uma frase. Alguém que se foi na semana passada. Ele devia estar aqui conosco, mas em se lugar eu tenho uma cadeira vazia. Eu estou falando de Ibsen Pinheiro”.

Com a palavra: Pedro Simon

“E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor e fruto”. Com os versos de Milton Nascimento, interpretados pela cantora Luisa Holscback – que emocionaram o público de mil pessoas –, o ex-senador Pedro Simon iniciou o seu pronunciamento, definido por ele como o mais importante dos seus 65 anos de vida pública e o mais aguardado do dia.

Sobre a sua trajetória, Simon recordou a luta pela redemocratização. Entre os episódios, relembrou a caminhada pelas Diretas Já, realizada há 36 anos em Capão da Canoa, município que sediou o seu aniversário de 90 anos. “Aqui um povo enorme gritou por Diretas. E fomos crescendo. Ah! Se nós tivéssemos, naquela época, as redes sociais”, exclamou Simon. Aquela mobilização reuniu 50 mil pessoas na orla da praia no verão de 1984.

Emocionado, reverenciou líderes como Ulysses Guimarães, Teotônio Vilela e Ibsen Pinheiro, que participaram com ele da luta pela redemocratização. O líder gaúcho enalteceu o papel do MDB nesta conquista que – diante de tantos caminhos incertos – venceu pelo diálogo. Recordou que enquanto o Congresso e todas as assembleias do país estavam fechadas, o Parlamento gaúcho permaneceu de portas abertas. “Trouxemos para o Rio Grande do Sul os grandes debates, com intelectuais de todo o Brasil”, lembrou.O ex-senador opinou que a sociedade participou pouco das mudanças do país, mas enalteceu a mobilização contra o regime militar. “O povo brasileiro assistiu as maiores transformações do Brasil de camarote. Porém, a maior mudança, de derrubar uma ditadura cruel e restabelecer a democracia, foi feita pelo povo”, contextualizou, num apelo pela participação das pessoas na vida política.

Simon também homenageou todos os que sofreram durante aquele período por defenderem o direito à liberdade. “Muitos brasileiros foram injustiçados, exilados, mortos, oprimidos e torturados. A democracia desapareceu na madrugada”, lamentou.

Presenças

Também participaram do evento a senadora Simone Tebet (MS), os ex-senadores Roberto Requião (PR), Casildo Maldaner (SC) e José Fogaça, o ministro da Cidadania Osmar Terra, os ex-governadores Germano Rigotto, José Ivo Sartori e Yeda Crusius, o ex-vice-governador José Paulo Cairoli, o prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan, os ex-ministros Luís Roberto Ponte, Odacir Klein e Francisco Turra, secretários de Governo, o presidente do Grêmio Romildo Bolzan Júnior, acompanhado de comitiva do PDT estadual, e os deputados estaduais e federais, prefeitos e vereadores do MDB de todo o estado. A coordenação do evento foi do deputado Sebastião Melo.

Fonte: Assessoria de Imprensa.