MDB, PDT e PT fazem reunião política

Neste sábado, dia 11, às 10h, ocorreu um diálogo entre os presidentes municipais dos partidos MDB, PT e PDT, objetivando a formação de uma Aliança Política para disputar as eleições de novembro. Pedro Renato Silveira, do PDT, Nica Filipini, do MDB, e Cezinha Gazen, do PT, apresentaram as articulações já feitas até agora e discutiram a necessidade de construção de um Programa de Governo para atender demandas da comunidade. O encontro entre os presidentes, realizado em local aberto, cumpriu o estabelecido nos decretos de distanciamento social e determinações sanitárias.

“Há bastante tempo estamos alinhando diálogo com partidos de oposição. Em 2016, MDB e PDT concorreram juntos, em 2012, PT e MDB formaram uma frente também. O objetivo do PDT é fazer tudo que for possível para termos uma Aliança que seja integrada por todos os partidos que entendem que é necessária a mudança na Administração Municipal”, disse Pedro Renato, do PDT, que pretende indicar o nome de João Luiz Vargas como pré-candidato a prefeito ou vice-prefeito.

Conforme Nica Filipini, do MDB, a Executiva do partido deverá se reunir nos próximos dias para também verificar a disponibilidade de nomes para integrar a chapa majoritária junto com o PDT. A decisão do MDB, portanto, deve ocorrer após esta consulta. “Temos questões internas para debater, pois a decisão sempre será da maioria, além de conversar com lideranças como o Dr. Maninho Pinto, que é o político com mais mandatos no partido. Pretendo, ainda na semana que vem, encaminhar esta discussão”, disse Nica.

Entusiasta da união dos partidos de oposição, o presidente do PT Cezinha Gazen informou que o partido definiu integrar a Aliança de oposição e já está com uma equipe pensando propostas para integrar o futuro Programa de Governo. “Queremos que São Sepé seja o município das oportunidades para jovens, a terra do emprego e do desenvolvimento social, aproveitando e valorizando as realidades locais”, concluiu.

Foi agendado, para o próximo sábado, um evento virtual em que serão definidos Grupos de Trabalho para ampliar a estratégia política conjunta, inclusive com o diálogo com outros partidos para integrar a Aliança, além de elaborar relatórios da situação financeira atual da Administração Municipal, os impactos gerados pela crise do coronavírus.