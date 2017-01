Membros da Junta Comercial sepeense apresentam números do órgão

Representantes da Junta Comercial de São Sepé estiveram reunidos com o prefeito em exercício, Kéio Santos, na manhã desta terça-feira, 17. Eles apresentaram relatórios sobre a prestação de serviços do órgão na cidade e abordaram as principais práticas realizadas nos últimos meses, medida que tem contemplado diversos municípios da região.

A coordenadora Márcia Medeiros Machado enfatizou que o serviço abrange as cidades de São Sepé, Caçapava do Sul, Vila Nova do Sul e Formigueiro. No entanto, em razão do bom andamento dos trabalhos em solo sepeense, alguns procedimentos permitidos pelo órgão tem sido realizados para municípios como Santa Maria, Bagé e São Gabriel, por exemplo.

Só em 2016, a Junta Comercial realizou mais de 490 procedimentos como inscrições de empresas, alterações, emissões de certidões, etc. O número é maior que o exercício de 2015, quando pouco menos de 380 serviços foram registrados. Além de procedimentos como autenticação, inscrição e alteração, o órgão ainda faz parte da rede integrada “REDESIM”, que facilita o processo de abertura de novas empresas.

Ainda durante o encontro que também teve a presença do estagiário da Junta, Tales Freitas, foi solicitado ao prefeito a viabilidade de um novo espaço para atendimento à população. A Junta Comercial de São Sepé funciona na Rua Coronel Chananeco, 790, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 14h30min, sem fechar ao meio dia.