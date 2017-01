Menina organiza ação para conquistar cadeiras de rodas

A geração que nasceu e cresceu no ambiente das redes sociais também sabe usar as ferramentas para promover ações do bem. Partiu da menina Mariana Gonçalves Faria Lima, 11 anos, uma campanha que quer reunir lacres de latas de alumínio para serem trocados por cadeiras de rodas. Ela utiliza da mobilização no facebook para conquistar parceiros.

Para que a troca seja efetuada, é necessário que se juntem cerca de 140kg do material. A campanha que iniciou há alguns dias já tem cerca de 40kg em lacres. A mãe da jovem conta que o objetivo é levar mais qualidade para pessoas com mobilidade reduzida. “Por enquanto nosso amigo Tiaguinho, que recolhe latinhas na cidade, é o maior colaborador da campanha”, contou Elisa Gonçalves.