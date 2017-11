Menor é apreendido com drogas e armas brancas

Após uma denúncia anônima no início da noite de hoje, 02 de novembro, um menor de idade foi apreendido na Avenida Marechal Idelfonso de Morais, no pátio do cemitério municipal.

De acordo com relato dos policiais que efetuaram a detenção, F.S.S, menor de idade, que completará 18 anos em três dias, a Brigada Militar recebeu uma denúncia de que haveria um indivíduo portando um facão nas proximidades do cemitério municipal. Uma viatura se deslocou até o local indicado e ao revistar o suspeito, foram encontradas em seu poder, 30 gramas de uma substância assemelhada a maconha, R$ 45,50 em dinheiro e no chão ao seu lado, um facão e uma faca. F.S.S. foi levado a delegacia de polícia para averiguação.