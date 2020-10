Mercado é assaltado e suspeitos são presos

Foto Luis Garcia

No início da noite de quarta-feira, 30, dois homens assaltaram um mercado no bairro Santos, por volta das 18h45.

De acordo com a Brigada Militar, os dois homens, um deles armado, entraram no estabelecimento, localizado próximo a sub-estação da RGE, anunciando o assalto.

A dupla fugiu levando R$ 150,00 em dinheiro, e após buscas realizadas pela Brigada Militar, os suspeitos foram presos por volta das 21h30, taambém no bairro Santos. Os criminosos foram levados ao Hospital para confecção do Boletim de Atendimento e encaminhados à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.