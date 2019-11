Mercado é assaltado em Formigueiro

As 11h45min da manhã de hoje, quinta-feira, o Mercado JR, na cidade de Formigueiro sofreu um assalto. De acordo com dados fornecidos por testemunhas, dois rapazes armados renderam os funcionários e clientes que estavam dentro do mercado, e levaram uma quantidade em dinheiro não revelada. Na fuga usaram uma caminhonete Fiorino de propriedade do mercado, seguindo em direção a ERS-808 no sentido Vila Block/Santa Maria.

Há informações que eles podem estar usando um Astra cor prata. O mercado possui câmaras de segurança e os jovens não estavam usando máscara. Um dos assaltantes já foi capturado e a caminhonete foi recuperada pela polícia que continua investigando o caso.