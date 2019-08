Mercado é assaltado na sexta e suspeitos detidos no domingo

O Mercado do chico, localizado na Avenida XV de Novembro, foi assaltado pela 5ª vez na noite de sexta-feira, 23.

De acordo com relatos, dois homens chegaram ao estabelecimento em uma moto, enquanto um ficava no veículo o outro entrou no mercado e anunciou o roubo. O fato aconteceu por volta das 18h15. Após roubarem umclular e R$ 200,00 fugiram do local.

Na tarde de domingo, 25, por volta das 14h45, quatro indivíduos foram abordados pela Brigada Militar no birro Tatsch, sendo dois deles suspeitos de terem efetuado o assalto ao Mercado do Chico.

De acordo com o comandante da BM, Tenente Magno Brum, a guarnição composta pelos solados Rogério e Moreira, avistou em um pátio nas proximidades do Presídio Estadual, uma motocicleta de cor vermelha com a placa encoberta. Durante a averiguação, um veículo corsa se aproximou e o motorista não tinha habilitação. No Corsa estavam o motorista e quatro passageiros que foram detidos pela Brigada Militar.

Os policiais apreenderam um capacete branco, um celular Motorola Moto G4, uma chaira e duas facas, sendo que parte do material apreendido teria sido utilizado no roubo ao Mercado do Chico.

Os suspeitos detidos durante a abordagem possuem passagem pela polícia por tráfico e roubo.