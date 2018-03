No início da tarde de hoje, um micro-ônibus foi abandonado nos cruzamentos das ruas XV de Novembro com Cap. Emidio Jaime de Figueiredo.

De acordo com os policiais que estão atendendo a ocorrência, o micro-ônibus está sinalizado com o pisca-alerta, mas o proprietário não se encontra no local. Devido a localização do veículo, no meio do cruzamento, o trânsito está complicado tendo que ser feita a sinalização pelos policiais para evitar acidentes.

Foto: Roberto John