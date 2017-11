Microempreendores devem regularizar situação até quarta-feira

Microempreendedores Individuais (MEIs) que tiverem algum tipo de inadimplência com o programa tem até a próxima quarta-feira, 22 de novembro, para regularizar a situação. Os empresários que não atenderem o procedimento devem ter sua inscrição cancelada junto aos órgãos de controle.

Os MEI que tiveram os CNPJ suspensos são aqueles que não pagaram nenhum DAS referente aos períodos de apuração de 2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma DASN-SIMEI referentes aos anos de 2015 e 2016.

A medida visa possibilitar a regularização da situação do MEI até o dia 22/11/2017. Caso o MEI não faça a regularização, poderá ocorrer o cancelamento definitivo do CNPJ.O documento, que tem valor de aproximadamente R$ 50,00, também deve estar em dia até a data limite.

No Portal do Empreendedor é possível fazer a busca pelo CNPJ ou pelo CPF. Para regularizar sua situação, o MEI pode solicitar o parcelamento dos seus débitos em até 60 meses. A baixa definitiva do CNPJ não poderá ser revertida e os débitos migrarão automaticamente para o CPF vinculado.

O cancelamento da inscrição do MEI é previsto no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e foi regulamentado por meio da Resolução n° 36/2016 do CGSIM, criada para tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas.

A regularização deve ser feita na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou no Setor de Fiscalização da Prefeitura de São Sepé, das 7h30min às 13h30min. Para conferir a situação, o microempreendedor pode acessar a página clicando aqui.