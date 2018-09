Mili entrega Kwid 0 km sorteado na Expoagas, em São Sepé

O ganhador foi o Supermercado Irmãos Scherer, de São Sepé (RS)

A Mili entregou ao empresário André Schroder Scherer, do Supermercado Irmãos Scherer, da cidade de São Sepé, o Renault Kwid 0 km que foi sorteado durante a 35ª Expoagas. A feira promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados de 21 a 23 de agosto foi realizada no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. “Compre na Mili e saia de carro zero km” foi o slogan da promoção lançada pela fabricante paranaense, uma das líderes nacionais em produtos de higiene pessoal.

Na foto, André Schroder Scherer, e os representantes da Mili, Claudio Adriano Fernandes, gestor comercial Regional RS, e Marcos Correa Júnior, supervisor trade marketing Regional RS/SC.

Os supermercadistas receberam um cupom para o sorteio do veículo a cada R$ 5 mil em compras fechadas durante a feira, contemplando a linha completa Mili Love & Care, formada por fraldas do RN ao XXG, toalhinhas umedecidas e lençol trocador descartável, além de outros produtos da marca.

A linha Mili Love & Care foi o destaque do estande de 100 metros quadrados, localizado no corredor principal da feira. A ambientação registrou também os 35 anos, completados em 13 de agosto, da empresa que hoje é a maior indústria de papel tissue do Brasil em capacidade instalada de produção, segundo a consultoria Fisher International. Há seis anos consecutivos, a Mili é a indústria que mais vende papel higiênico no país, sendo reconhecida como campeã de vendas pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados) em ranking organizado pela Nielsen.

Nova fábrica

A Mili acaba de inaugurar uma fábrica para produzir sua linha de lenços e toalhas umedecidas, além das hastes flexíveis. Com a nova unidade industrial, a fabricante lançou dois produtos – as toalhinhas umedecidas Mili Love & Care para bebês, em embalagem com tampa plástica, e o pote com 150 hastes de algodão – e reformulou todos os itens que já levavam a marca. Além de embalagens com novo design, os dez produtos apresentam formulação com mais emoliência e novas fragrâncias. A fábrica está localizada no complexo industrial da empresa, que ocupa cerca de 400 mil metros quadrados de área total em Três Barras, município no norte de Santa Catarina.

Com a nova fábrica, a Mili garante o domínio total sobre a produção e o controle de qualidade dos lencinhos e toalhas umedecidas, artigos destinados à higiene íntima de bebês, adultos e idosos e que integram um mercado em franco crescimento no mundo todo.

Novidades

O primeiro lançamento da nova fábrica são as toalhinhas umedecidas Mili Love & Care, que integram a linha premium de fraldas e lençol absorvente para trocas. Em embalagem de 100 unidades com tampa dourada de plástico, as toalhinhas medem 20 cm x 13 cm e contêm extratos de camomila e calêndula, para peles sensíveis e delicadas, além de D-Pantenol, que garante efeito hidratante e revitalizante, com características anti-inflamatórias e cicatrizantes da pele.

A mesma formulação também aparece nas toalhinhas para bebê da tradicional linha Mili, que ganhou nova embalagem em flowpacks de 50 unidades. Também passaram a ser produzidos na nova fábrica os lencinhos apresentados em baldes de 400 unidades e potes de 70 unidades, e os refis para reposição.

Outra novidade é a embalagem das toalhinhas umedecidas para higiene íntima da linha feminina, que acompanha o design dos quatro tipos de absorventes. O produto ganhou extrato natural de chá branco e ácido lático, substâncias que auxiliam na produção de elastina e colágeno, além de ajudar a firmar a flacidez da pele.

A fábrica também passou a produzir as toalhas umedecidas Mili Vita, destinadas a uso adulto. Mais espessas e macias, elas contêm sete óleos essenciais e são dermatologicamente testadas, como os demais produtos. As embalagens flowpack têm 40 unidades de 26 x 20 cm, tamanho ideal para a higiene de pessoas acamadas, mas também para esportistas e viajantes.

Sobre a Mili

Fundada em 1983, a Mili é uma das maiores fabricantes brasileiras no segmento de higiene e limpeza. O papel higiênico Mili é apontado como o mais vendido do país entre os papéis de folha simples, segundo pesquisa Nielsen publicada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Seus produtos – papel higiênico, toalha de papel, guardanapos, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, hastes flexíveis, lenços e toalhinhas umedecidas – estão entre os líderes nacionais de mercado. Atualmente a empresa tem cerca de 1.800 colaboradores, distribuídos por três unidades fabris localizadas em Santa Catarina, Paraná e Alagoas.

Fonte: AI TALKCOMUNICAÇÕES