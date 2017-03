Moradores indignados protestam contra descaso

Moradores do bairro São Cristóvão realizam protesto na tarde de hoje com o intuito de conseguir melhorias nas ruas, redes de esgoto, iluminação e outras carências no bairro.

No começo da tarde foram colocados dois carros atravessados na Rua Osvaldo Aranha, impedindo o trânsito no local por volta das 14:40, com o uso de pneus e galhos, foi formada uma barreira com fogo no local.

De acordo com Elisiane Lopes, 30 anos, moradora do local, este protesto esta sendo realizado para que a prefeitura tome alguma providência quanto ao esgoto a céu aberto que corre na rua Osvaldo Aranha. Ainda de acordo com Elisiane, eles estão cansados de solicitar atitudes por parte da prefeitura e até agora nada foi feito. A indignação com o abandono e o descaso das autoridades competentes é geral, declara uma moradora.

Leia mais algumas declarações de moradores, que não quiseram ter seus nomes divulgados:

“ Não adianta deixar o centro da cidade capinado, pintadinho, bonitinho pra quem vem de fora ver e nós que somos cidadãos e pagamos impostos esquecidos, é uma vergonha não ter nenhum atendimento nesta parte da cidade”.

“ Estou tentando trabalhar aqui, mas sem a prefeitura fazer a parte dela não é possível.”

“ Ali , mais embaixo onde eu moro, o esgoto corre céu aberto e depois ainda temos que responder a questionário de mosquito e blá, blá, blá… e o esgoto correndo e fedor correndo é muito descaso”.

“O esgoto do loteamento foi colocado abaixo da esquina e corre para as nossas casas, isso é um absurdo e alguém terá que resolver o problema”.