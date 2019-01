Morre cão que foi atropelado na tarde de segunda-feira,14

O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira, 14, por volta das 14h, o cão que atendia pelo nome de Facão foi atropelado na Rua 7 de Setembro, em São Sepé nas proximidades da agência de correios. Comerciantes do local relataram que um veículo atingiu o cachorro e o arrastou por alguns metros, por estar preso ao veículo. Segundo informações, o motorista não percebeu que havia atropelado o animal e que o mesmo estava preso ao veículo. Após ser socorrido, Facão foi levado até a Clínica Municipal de Esterilização, precisou receber pontos para que o ferimento provocado pelo atropelamento fosse fechado, pois o animal estava sangrando e bastante machucado.

Este mesmo animal havia sido resgatado com bicheira há dois anos. Algum tempo depois o mesmo cão passou por quimioterapia após ser descoberto um tumor.

O caso do atropelamento acabou ganhando as mídias virtuais e até nas Rádios e Jornais locais, devido ao grave estado em que o pobre animal foi encontrado. Facão que estava aos cuidados da USPA, não aguentou a gravidade dos ferimentos e faleceu na tarde desta terça feira,16.