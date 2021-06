Morreu no final da tarde desta quarta-feira, 23 de junho, o Diretor de Arte/Designer do Jornal A Fonte, Roberto John, 56 anos.

Ele teve uma parada cardíaca, chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital Santo Antõnio, mas chegou sem vida.

Natural de Porto Alegre, era casado com Márcia Siqueira Halberstadt, proprietária do Jornal A Fonte. Não há ainda horário de atos fúnebres e sepultamento. Em virtude do falecimento, a direção decidiu cancelar a edição deste sábado.