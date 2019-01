Morre empresário Paulo Afonso Fachim

Faleceu nesta madrugada, 7 de janeiro de 2019, Paulo Afonso Silva Fachim, aos 70 anos de idade.

Empresário bem conceituado na cidade de São Sepé travava uma batalha contra a Afasia Primária Progressiva*.

Paulo Afonso deixa esposa Vera, filhos Carla, Evandro, Alexandre, Muriel e netos.

O velório está ocorrendo no Memorial São Sepé, sala 01, Rua Padre Theo Berres, 53, das 7h às 17h.

O enterro será hoje no Cemitério Municipal de São Sepé, às 18h.

*Afasia Primária Progressiva: Trata-se da perda lenta e progressiva das habilidades linguísticas causada por uma doença neurodegenerativa. Na maioria dos casos inicia-se entre os 50 e 70 anos de idade. A Afasia Primária Progressiva é classificada em fluente e não fluente; com o passar do tempo evolui para o mutismo e, em muitos casos, desenvolve demência. A APP afeta habilidades como a compreensão da linguagem, a capacidade de formar frases corretamente, a pronúncia das palavras (articulação), a melodia da fala (prosódia), a leitura e a escrita. Os sinais mais comuns são: dificuldade de lembrar os nomes de pessoas e objetos e de compreender o significado de palavras conhecidas, problemas na expressão oral e escrita, dificuldades no processamento de outras informações da linguagem (fluência, prosódia, entonação).