Morre ex-prefeito de São Sepé Inca Tonetto

Morreu no início da noite desta terça-feira, 24 de setembro, o médico e ex-prefeito de São Sepé, Luiz Fernando Tonetto.

Por volta das 11h, Inca Tonetto, como é conhecido, teve uma queda da escada em sua casa. Suspeita-se que tenha ocorrido um acidente vascular cerebral. O médico foi encontrado caído e tendo batido a cabeça e sofrido um traumatismo craniano com hemorragia interna e externa. Também na queda, fraturou o braço em dois lugares. No ano passado, Inca Tonetto já tinha sofrido um acidente vascular transitório.

O ex-prefeito de São Sepé foi levado para atendimento no Hospital Santo Antônio e, devido à gravidade do acidente, foi transferido para Santa Maria, onde veio a falecer por volta das 21h.

Inca Tonetto tinha 63 anos de idade e deixa a esposa Cláudia Calil de Freitas Tonetto e os filhos Maria Alice, Alcindo Tonetto e Adolfo Tonetto.

Inca Tonetto veio para São Sepé no início da década de 80, onde iniciou suas atividades profissionais como médico.

Com o irmão Adolpho João Tonetto, fundou a Clinica Professora Maria Luíza. Casou-se em 1982, com Maria Aparecida Schmidt, com quem teve os três filhos. Também foi companheiro da jornalista Alessandra Cavalheiro e atualmente era casado com Claudia Calil de Freitas Tonetto.

No esporte, foi um grande jogador de futebol, atuando pela Tabajara e também Iguaçu. No futsal, jogou no Avante, Falcão e Olímpia. Gremista fanático, tinha no seu time a grande paixão.

Na área política foi vice-prefeito, de 1993 a 1996 na gestão do prefeito Volnei Teixeira.

Em 1997 foi eleito prefeito de São Sepé até o ano 2000, sempre militando no PMDB e agora MDB.

Foi secretário de Saúde do Município e era considerado um médico humanitário, na maioria das vezes não cobrando pelas consultas.

Texto: Luís Garcia.