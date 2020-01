Morre o agropecuarista de São Sepé Eulo Machado

Morreu hoje à tarde em Santa Maria o agropecuarista, ex-bancário e presidente do Consepro de São Sepé, Eulo Juares Ferreira Machado, 77 anos.

Eulo estava internado em Santa Maria, desde a última quinta-feira, quando apresentou um quadro de infecção urinária. O estado de saúde se agravou nos últimos dias e ele foi transferido para uma CTI, vindo a falecer na tarde deste sábado.

Eulo Machado foi vereador, funcionário e gerente da extinta Caixa Estadual, agropecuarista e uma liderança forte ligada ao agronegócio. Foi membro da Associação dos Arrozeiros de São Sepé e Conselheiro do IRGA. Também era integrante do Sindicato Rural de São Sepé. Entre os trabalhos voluntários, presidia o Consepro de São Sepé, com um trabalho destacado.

Eulo deixa a esposa Rosa Iara, os filhos Lisiane, Giovane e Zizi. Netos, Bernardo, Diovana e Fernanda. Será velado em São Sepé. Não há definição ainda de horário de chegada do corpo para os atos fúnebres e nem do sepultamento. O velório será na Câmara de Vereadores.

Fonte: Jornal do Garcia.