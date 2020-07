Morre o idealizador da Praça das Mercês

O sepeense Odilon Evangelho Machado, filho de Venâncio e Odila Evangelho Machado faleceu na manhã desta terça feira, 07, aos 87 anos, em Santa Maria, cidade onde residia. O Engenheiro Civil, em entrevista ao Jornal A Fonte, em 2017, declarou seu orgulho por ter projetado, na década de cinquenta, a Praça Central. “Muito me orgulha ver que a praça mantém até hoje a sua arquitetura original, com pouca ou quase nenhuma interferência, e ainda é um local de encontro para os moradores desta cidade já não tão pacata como antigamente, mas que ainda guarda a nostalgia de uma cidade de interior”, declara.

Em 2017, o engenheiro é citado no livro “UFSM-Uma Luz em Nossas Vidas” do autor Hélio João Belinazo, lançado na última Feira do Livro de Santa Maria. O livro trata da trajetória dos idealizadores e pessoas que contribuíram de alguma forma, para a construção e desenvolvimento da Instituição de Ensino. Neste livro, o autor registra as impressões de sua história de vida e de trabalho, não só dele, mas também de outras pessoas que contribuíram com seus relatos e suas forças de trabalho ao longo da trajetória do escritor na UFSM. Nele, um dos principais objetivos é manter acesa, a chama que alimentou um grande contingente de operários e profissionais da construção civil e seus apoiadores, bem como todos os funcionários que participaram da construção da Cidade Universitária. No caso do engenheiro civil e professor foi destacada a sua participação efetiva por vinte e cinco anos.

Odilon Evangelho Machado, estava internado no Hospital de Caridade, em nota, a família declara que o engenheiro não foi vítima do Covid-19 e sim, de parada cardíaca. Em virtude do protocolo de distanciamento social, o funeral será de forma rápida e com apenas os parentes bem próximos. Odilon deixa dois filhos, Odilara Machado e Odinei Machado.