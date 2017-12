Morre o líder ruralista e presidente da Farsul, Carlos Sperotto

Lutando contra um câncer descoberto no ano passado, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Carlos Sperotto, morreu neste sábado, 23, aos 79 anos, em Porto Alegre. Internado desde o último sábado, 16, no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre, Sperotto perde a batalha contra o câncer no esôfago. O velório começa às 17h na sede da Farsul na capital e segue até domingo, 24, às 11h. Depois, o corpo será encaminhado ao Crematório Metropolitano.

Sperotto estava no sétimo mandato como presidente da Farsul, desde 1997 quando assumiu o cargo, Casado ,deixa esposa ,quatro filhos e netos.

A Presidência da Farsul será ocupada pelo primeiro vice-presidente, o veterinário Gedeão Silveira Pereira, 68 anos.