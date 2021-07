Morre o professor Jacinto Corrêa

Morreu neste sábado, 17 de Julho, Leoni Jacinto Guedes Corrêa, professor Jacinto.

Um intelectual que fez história como educador, na política e vida pública de São Sepé. Militante da antiga Arena, acompanhou as mudanças de siglas sempre mantendo a sua fidelidade partidária como defensor da política de direita. Foi vereador na década de 70.

Jacinto Corrêa deixa esposa Maura Machado Corrêa, Filhos Cezar Ronaldo, Vaneza, Nara, Luiz Mario, Roberto Carlos, Rogério, Gilberto e Mirna, Genros, Noras, Netos, Bisnetos.

Cerimônia de Despedida Sala 1 do Memorial São Sepé. Saída as 16:30 para o Crematório Montanha dos Vales em Santa Cruz do Sul.