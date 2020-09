Morre primeira-dama do município de Vila Nova do Sul

A primeira-dama de Vila Nova do Sul, Marlise Alma Berghan de Moura, faleceu neste sábado, 05 de setembro de 2020.

Marlise, que era natural de Novo Hamburgo, atuou ao lado do marido em várias causas em prol da cidade que adotou, e deixa registros com grandes serviços prestados a comunidade de Vila Nova do Sul.

Marlise Moura, deixa os filhos Alexandre Berghan de Moura, Ismael Bergham de Moura e Ecléia de Moura Jank, esposo e netos.

Marlise estava internada em São Gabriel, RS.

O velório ocorrerá no CTG Sincero Lemes e o horário previsto para sepultamento será às 19h no Cemitério Municipal.