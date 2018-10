Morre Tio Cunha uma “lenda do esporte” de São Sepé

Morreu nesta madrugada uma das “lendas do esporte” de São Sepé, Cláudio Motta Cunha, conhecido por Tio Cunha.

Ele estava internado no hospital Santo Antônio e o seu estado de saúde piorou nos últimos dias.

Tio Cunha, era um amante do esporte, foi jogador, dirigente, árbitro, dirigente de entidades organizadoras do esporte, como Liga Sepeense de Futsal e Futebol de Campo. Integrou o Conselho Municipal de Esportes e dedicou a sua vida ao esporte local.

Teve como marca, cuidar do placar de jogos nos campeonatos de futsal, desde os tempos em que era disputados na Liga Operária, Quadra do CESS e por fim no Ginásio de Esportes. A atual gestão do esporte de São Sepé, através da Secretaria de Esportes e Lazer, em homenagem ao Tio Cunha, colocou o seu nome no placar eletrônico no Ginásio Municipal. Sua grande paixão era pelo Avenida, clube que procurou idolatrar até os últimos dias de sua vida.

Conhecido por “ Zé das Medalhas”, Tio Cunha tinha por hábito homenagear pessoas ligadas aos mais diversos segmentos da comunidade com uma medalha.

Era também um apaixonado por carnaval e foi um dos fundados do bloco “ Canela de Zebu”. Tem material editado contando a história do futebol de São Sepé. Atuou como colunistas em jornais e rádios da cidade.

São Sepé perde um “ lenda do esporte”, no entanto sua marca, dedicação e amor pelo esporte, fica eternizada.

No prefacio de um material editado sobre o esporte local, material esse que está na Biblioteca Municipal, Tio Cunha deixou a seguinte mensagem:

“Muitas pessoas encontraram o sentido da vida, na oração. Muitas vivem angustiadas por não rezarem. Outras se agitam, se angustiam e se tornam agressivas porque não rezam. Outras se desviam da fé e dos bons costumes porque não rezam. Todos os que começam a rezar, começam a se converter. Quando a nossa ação brota da oração damos sentido a tudo e nos tornamos tranquilos, serenos, alegres e felizes”

Cláudio Mota Cunha, está sendo velado na Capela Master da Funerária Pulquéria e o seu sepultamento será às 16h no Cemitério Municipal de São Sepé.