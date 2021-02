Morre vítima da Covid-19 jornalista Paulo Becker, sepeense ícone da imprensa

Internando desde o dia 07 de fevereiro de 2021 no Hospital Municipal de COVID-19 em Juara por complicações do coronavirus, o jornalista, José Paulo Borges Becker 64 anos de idade foi transferido de UTI Aérea para o Hospital Metropolitano de Várzea Grande, onde permaneceu por cerca de 12 dias internado.

Infelizmente, na tarde dessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro, ele não resistiu as complicações da doença e veio a óbito.

Desde que saiu de Juara e foi internado no Hospital de COVID-19 Juara, e depois em Várzea Grande, a esperança era grande de sua recuperação, e muitas orações foram feitas por amigos e familiares do jornalista.

Quando foi internado, Paulo postou nas redes sociais, uma foto e um comunicado aos amigos:

“Meus amigos. Com 50% dos pulmões comprometidos. Mas estou firme e forte com Deus. Obrigado a todos! ”.

José Paulo Borges Becker era natural de São Sepé, Rio Grande do Sul. O gaúcho completou 64 anos de idade do dia 07 de fevereiro e ficou sem comemorar a data por descobrir que estava com o vírus Covid-19.

Paulo Becker estava há 22 anos em Juara, e além dos trabalhos na TV Juara, no Mato Grosso, onde apresentava o programa Balanço Geral na TV Amplitude, afiliada da Record TV, antiga Rádio Difusora, onde ele também trabalhou e site da empresa, ele também foi assessor de imprensa da prefeitura e da Câmara de Vereadores.

Na imprensa sempre foi muito querido por todos os colegas e fez muitas amizades na cidade, sempre participativo em todos os eventos. O jornalista tinha um estilo sério e dinâmico de fazer jornalismo e mantinha respeito em sua profissão com muita seriedade.

Paulo Becker deixa viúva, a esposa Ivaniza Walter Becker, 04 filhos e uma legião de amigos.

Durante toda sua trajetória, ele ainda atuou em veículos de comunicação nas cidades de Peixoto de Azevedo e Barra do Garça.

Aos famílias ilutados nossa externas condolências, e com grande pesar que noticiamos essa triste notícia, na certeza de que Deus nosso salvador terá um bom lugar no Reino eterno para o descanso de Paulo Becker.

Na década de 80, quando morava em São Sepé, Paulo Becker foi locutor na Rádio Cotrisel.

A Record TV Juara emitiu uma nota de pesar na noite desta quarta-feira

Externamos nossas condolências aos familiares e amigos de nosso amigo e colaborador do Grupo Amplitude de Comunicação Paulo Becker.

Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia o receba em sua morada eterna.

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.”

Fonte: Da redação acessenoticias