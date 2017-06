Morre vítima de assalto ao CTG Os Maragatos

Morreu na madrugada desta terça-feira, Paulo Gilberto Maciel. Palica como era conhecido, foi agredido e atingido por um disparo de arma de fogo, na madrugada de sábado, 27 de maio, no interior da sede do CTG Os Maragatos, ficando por mais de 12 horas caído no interior da entidade, até ser socorrido e encaminhado ao hospital Santo Antônio, onde permaneceu internado. Devido a gravidade dos ferimentos e complicações surgidas em decorrência do acontecido, Palica não resistiu, vindo a óbito nesta madrugada.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que já prendeu um dos suspeitos do crime.