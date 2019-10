Morreram as vítimas do acidente na BR-392, em São Sepé

Morreram as vítimas do acidente ocorrido na tarde de quinta- feira, na BR 392, em São Sepé, na localidade de São Rafael.

Segundo informações, uma das vítimas tem 34 anos, foi resgatado do acidente com vida e foi removido para o hospital Santo Antônio, devido a seu estado grave teve que ser transferido para Santa Maria e veio a falecer durante o trajeto. A outra vítima também veio a óbito no hospital, na tarde desta quinta-feira.

Uma das vítimas ainda não foi identificada, o nome da outra, de 34 anos, ainda não foi divulgado à espera dos familiares que estão vindo para São Sepé.